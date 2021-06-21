В Башкирии изменилась клиническая картина заболеваемости COVID-19

Сегодня, 21 июня, на оперативной совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Главный санитарный врач республики Анна Казак сообщила, что в России и в Башкирии в частности изменилась клиническая картина заболеваемости коронавирусной инфекцией. Теперь симптомы COVID-19 больше похожи на симптомы ОРВИ, чем внебольничной пневмонии (19%).