В Башкирии в питьевой воде была обнаружена кишечная палочка

Роспотребнадзор Башкирии провёл выездную проверку питьевой воды. Экспертизу провели в Ишимбайском районе.
Результаты проверки показали, что в питьевой воде в селе Ишеево есть кишечная палочка. Слишком мутной питьевая вода оказался в населённых пунктах Ахмерово, Канакаево и Янги-Аул. В некоторых деревнях показатель мутной воды превысил норму в два раза.
Оказалось, местная власть не вела протоколы исследования воды уже несколько лет, с 2018 года. Все нарушения необходимо устранить до 15 октября этого года.