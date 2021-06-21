В Башкирии в питьевой воде была обнаружена кишечная палочка

Результаты проверки показали, что в питьевой воде в селе Ишеево есть кишечная палочка. Слишком мутной питьевая вода оказался в населённых пунктах Ахмерово, Канакаево и Янги-Аул. В некоторых деревнях показатель мутной воды превысил норму в два раза.