Минздрав Башкирии сообщил о самых частых причинах младенческой смертности

Уровень смертности среди новорождённых в Башкирии превышает среднероссийский. Однако за прошедший год этот показатель удалось снизить на 0,3%. Хотя республика всё ещё находится в числе лидеров по данному показателю.

Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на представителя Минздрава, за 2020 год в Башкирии скончались 238 детей в возрасте до одного года. 132 из них скончались из-за родовых травм, асфиксий, ишемии мозга, гипоксии и плацентарных нарушений. 38 малышей скончались из-за врожденных аномалий, 18 – из-за болезней органов дыхания, 6 – из-за инфекционных и паразитарных болезней, 2 – из-за болезней пищеварительного тракта, ещё 2 – из-за внешних причин.