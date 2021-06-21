В Башкирии сова выколола ребёнку глаз

Жуткий инцидент произошёл в Салаватском районе. Недалеко от деревни Тикеево сова выколола глаз ребёнку.

Фото №1 - В Башкирии сова выколола ребёнку глаз

Как сообщает газета «Юрюзань», несколько ребят после отдыха на местной речке шли домой. По дороге один из мальчиков заметил в траве птенца совы. Он подобрал малыша, но почти сразу на него налетела мать птенца. В попытке защитить потомство она когтями выцарапала глаза мальчику.

Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу Уфы. Мальчик перенёс несколько операций, однако врачам не удалось спасти глаз пострадавшего.

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