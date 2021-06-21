Житель Башкирии до смерти избил супругу за измену

По данным следствия, в злополучный день сельчанин вернулся домой и застукал жену в постели с другим. В порыве гнева он избил и выгнал из дома соперника. После этого ревнивец вернулся и стал избивать супругу. Женщина долгое время не понимала, что происходит, так как была в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина затащил неверную возлюбленную на кухню, где продолжил жестокое избиение, и только через какое-то время женщина попыталась дать отпор и начала оскорблять мужа. Это ещё больше разозлило мужчину, который продолжил бить её.