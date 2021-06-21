Житель Башкирии до смерти избил супругу за измену

Перед судом предстал житель Альшеевского района. Мужчину обвинили в убийстве своей супруги на почве ревности.
По данным следствия, в злополучный день сельчанин вернулся домой и застукал жену в постели с другим. В порыве гнева он избил и выгнал из дома соперника. После этого ревнивец вернулся и стал избивать супругу. Женщина долгое время не понимала, что происходит, так как была в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина затащил неверную возлюбленную на кухню, где продолжил жестокое избиение, и только через какое-то время женщина попыталась дать отпор и начала оскорблять мужа. Это ещё больше разозлило мужчину, который продолжил бить её.
Известно, что женщина скончалась лишь на следующий день. По словам свидетелей, пара всегда была конфликтная, они оба злоупотребляли алкоголем, а женщина часто меняла любовников. Суд приговор агрессивного ревнивца к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.