В Башкирии подросток получил травмы, спасая семью из пожара

Накануне, 20 июня, в Башкирии был зафиксирован пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, пострадал 15-летний подросток.

Инцидент произошёл в селе Ариево Дуванского района. 15-летний мальчик играл ночью в телефон, но в какой-то момент почувствовал запах горелой проводки. Он сразу разбудил родственников и помог им эвакуироваться самим и эвакуировать двух девочек 14-ти лет и годовалого мальчика.