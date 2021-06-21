В Башкирии от коронавируса скончались уже 566 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России. Актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 108 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 40 191. При этом с выздоровлением выписали всего 18 человек за сутки, а за всё время – 37 969. Скончались ещё 4 человека с подтвержденным коронавирусом, за всё время пандемии – 566.