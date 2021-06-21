Шамиль Валеев о новых мерах из-за коронавируса: «Указ носит превентивный характер»

Напомним, что с 22 июня посещать концерты, кинотеатры, выставки и другие культурные мероприятия можно будет только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, справка о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (действительна в течение трех суток со дня выдачи).