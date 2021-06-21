Шамиль Валеев о новых мерах из-за коронавируса: «Указ носит превентивный характер»

До конца следующей недели не менее 60% всех госслужащих должны быть вакцинированы. Об этом заявил Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.

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Напомним, что с 22 июня посещать концерты, кинотеатры, выставки и другие культурные мероприятия можно будет только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, справка о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (действительна в течение трех суток со дня выдачи).

Я считаю, что указ Главы Башкирии Радия Хабирова носит превентивный характер. Указ побуждает людей вести себя безопасно относительно себя, своих близких и окружающих. 

Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан
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