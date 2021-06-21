Житель Уфы поджёг машину бывшего начальника

В полицию Уфы обратился 59-летний местный житель. Он сообщил, что его машину во дворе дома поджёг неизвестный. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

Полицейские занялись поисками поджигателя. Для этого они первым делом изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что поджигатель – 33-летний житель Уфы, который раньше работал на владельца машины.

Поджигатель затаил обиду на своего бывшего начальника и на почве мести решил поджечь его автомобиль. Сейчас возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан.