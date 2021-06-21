Под Уфой локализован пожар на мусорном полигоне

МЧС Башкирии сообщает последние новости с мусорного полигона в посёлке Новые Черкассы. Ведомство сообщает, что открытое горение было ликвидировано ещё вчера, 20 июня.

Напомним, под Уфой вновь вспыхнул мусорный полигон. Уфимцы и жители близлежащих деревень пожаловались на сильный смог и едкий запах. На данный момент на полигоне происходит отсыпка грунта.

В 18:07 очаг был локализован на площади – 350 кв.метров. В 20:33 открытое горение ликвидировано. На 21.06.2021 на 09:00 продолжается проливка, на тушение подано 5 стволов, создано 2 участка тушения. Осуществляется отсыпка грунта. пресс-служба МЧС по РБ

Тушением возгорания занимаются 14 единиц спецтехники, 26 человек личного состава, 1 экскаватор, 2 самосвала, 2 бульдозера, 2 поливомоечные машины. Также ведомство отмечает, что были взяты пробы воздуха для выявления замеров предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.