Под Уфой локализован пожар на мусорном полигоне

МЧС Башкирии сообщает последние новости с мусорного полигона в посёлке Новые Черкассы. Ведомство сообщает, что открытое горение было ликвидировано ещё вчера, 20 июня.
Напомним, под Уфой вновь вспыхнул мусорный полигон. Уфимцы и жители близлежащих деревень пожаловались на сильный смог и едкий запах. На данный момент на полигоне происходит отсыпка грунта.
Тушением возгорания занимаются 14 единиц спецтехники, 26 человек личного состава, 1 экскаватор, 2 самосвала, 2 бульдозера, 2 поливомоечные машины. Также ведомство отмечает, что были взяты пробы воздуха для выявления замеров предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Фото: МЧС по РБ.