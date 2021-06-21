В Башкирии утонул 24-летний парень

Страшная трагедия произошла в Куюргазинском районе. Именно там в водоеме Кумертауского угольного разреза утонул 24-летний парень.

Инцидент произошёл ещё 17 июня. Спасателям понадобилось четыре дня, чтобы найти тело погибшего. С начала года в водоёмах Башкирии скончались 15 человек, четверо из которых дети.

За последние сутки от смерти на воде удалось спасти трёх мужчин. Один из них чуть не утонул на озере Тёплом, ещё один — на берегу «Песчаный», другого уфимца спасли в районе пляжа «Солнечный».