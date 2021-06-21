В БСК рассмотрят несколько месторождений для поставки сырья

«Башкирская содовая компания» ведет переговоры с несколькими владельцами месторождений о поставках сырья. Речь идет об уже существующих карьерах, откуда на предприятии отобрали необходимые пробы для изучения. Об этом директор БСК рассказал во время доклада на оперативном совещании в правительства.

Чем глубже мы копаем, тем больше воды приходит. Мы все это систематизируем, сделаем математическую модель и весной 2022 года поймем, есть ли перспективы двигаться дальше по Шахтау. Либо мы этот вариант закрываем, забываем про него, до 2027 года отрабатываем, разрабатываем программу рекультивации озера, которое там образовывается.

Чистая прибыль БСК за первое полугодие составила почти 8 млрд рублей, что на 35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании до 2030 года на модернизацию планируют направить свыше 300 млрд. Эти деньги пойдут в том числе на устранение так называемых белых морей, которые намерены осушить и рекультивировать. При этом шламы можно использовать для создания дорожного реагента. Как рассказал директор предприятия, была принята программа благосостояния коллектива: повысились зарплаты, субсидируется ставка по ипотеке, первое высшее образование можно получить за счет компании и не только.