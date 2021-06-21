В БСК рассмотрят несколько месторождений для поставки сырья

«Башкирская содовая компания» ведет переговоры с несколькими владельцами месторождений о поставках сырья. Речь идет об уже существующих карьерах, откуда на предприятии отобрали необходимые пробы для изучения. Об этом директор БСК рассказал во время доклада на оперативном совещании в правительства.
Кроме того, сейчас уже увеличили горизонт добычи известняка из подводной части Шахтау. Это поможет снабдить предприятие сырьем до 2027 года.
Чистая прибыль БСК за первое полугодие составила почти 8 млрд рублей, что на 35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании до 2030 года на модернизацию планируют направить свыше 300 млрд. Эти деньги пойдут в том числе на устранение так называемых белых морей, которые намерены осушить и рекультивировать. При этом шламы можно использовать для создания дорожного реагента. Как рассказал директор предприятия, была принята программа благосостояния коллектива: повысились зарплаты, субсидируется ставка по ипотеке, первое высшее образование можно получить за счет компании и не только.