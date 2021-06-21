Радий Хабиров потребовал вакцинировать 60% госслужащих

До конца следующей недели не менее 60% всех госслужащих должны быть вакцинированы. Об этом Радий Хабиров заявил на еженедельном оперативном совещании.

Речи о принуждении не идет, но чиновники, которые работаю с людьми, сами должны понимать важность этой меры. В минувшие выходные темпы вакцинации выросли на 28%. При этом в мобильных пунктах в торговых центрах были очереди. Глава региона сделал замечание министру здравоохранения, назвав ситуацию «безобразием». По его словам, необходимо создать для жителей оптимальные условия, обеспечить бесперебойную поставку препаратов. Ну а с теми, кто еще не решился – проводить разъяснительную работу.