Прокуратура Башкирии выяснит причину пожара на полигоне в Уфе

Накануне, 20 июня, на мусорном полигоне в посёлке Новые Черкассы произошло возгорание. Это второй пожар за последний месяц.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку произошедшего. Напомним, площадь пожара составила 350 кв/м. Открытое горение было ликвидировано тем же вечером, однако работы по проливке и отсыпке грунтом ведутся до сих пор.

Уфимцы и жители близлежащих деревень пожаловались на густой смог и едкий запах. Прокуратура намерена выяснить причину возгорания, а также дать оценку своевременности и полноты принятия мер по локализации.