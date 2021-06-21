В Башкирии прошли торжества в честь 380-летия села Иванаево

380-летие села Иванаево в Балтачевском районе отметили в эти выходные. Торжество объединило гостей Марий Эл и городов Башкортостана, где проживают выходцы и уроженцы деревни.

Праздник начался с исполнения гимна Иванаево, также большую часть программы составили концертные номера, в основе которых произведения культуры марийцев, которые составляют значительную часть жителей села. Как говорят старожилы, у деревни богатый опыт построения крепких межнациональных отношений. Также подвели итоги конкурса на лучший двор и лучшую улицу Иванаево. Юбиляры, долгожители, многодетные, передовые труженики бывшего колхоза получили знаки отличия и награждены ценными подарками

Малая родина равносильна матери, потому что мать жила здесь, пока вынашивала, смотрела эту красоту вокруг, с людьми общалась, смотрела на эти цветы, растения. Вместе с матерью это остается в тебе как место, где ты первый раз увидел свет и людей.  

Георгий Калитов, выходец деревни Нижнеиванаево, заслуженный работник БАССР

Главная гордость нашей деревни – жители. Мы всегда стараемся содержать в чистоте нашу деревню, чтобы она процветала. Стараются наши жители жить комфортно и красиво.

Игорь Яниев, глава Кунтугушевского сельсовета
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