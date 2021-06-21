В Башкирии прошли торжества в честь 380-летия села Иванаево

380-летие села Иванаево в Балтачевском районе отметили в эти выходные. Торжество объединило гостей Марий Эл и городов Башкортостана, где проживают выходцы и уроженцы деревни.
Праздник начался с исполнения гимна Иванаево, также большую часть программы составили концертные номера, в основе которых произведения культуры марийцев, которые составляют значительную часть жителей села. Как говорят старожилы, у деревни богатый опыт построения крепких межнациональных отношений. Также подвели итоги конкурса на лучший двор и лучшую улицу Иванаево. Юбиляры, долгожители, многодетные, передовые труженики бывшего колхоза получили знаки отличия и награждены ценными подарками