В Башкирии прошли торжества в честь 380-летия села Иванаево

Малая родина равносильна матери, потому что мать жила здесь, пока вынашивала, смотрела эту красоту вокруг, с людьми общалась, смотрела на эти цветы, растения. Вместе с матерью это остается в тебе как место, где ты первый раз увидел свет и людей.

Георгий Калитов, выходец деревни Нижнеиванаево, заслуженный работник БАССР