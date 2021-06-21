В Башкирии автомобиль попал под поезд: водитель скончался

Сегодня, 21 июня, в Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент зафиксирован в Архангельском районе. Рядом с населенным пунктом Абзаново на железнодорожном переезде «Тойота Ланд Крузер» попала под локомотив, следующий по рейсу Нижневартовск-Адлер.

По предварительным данным от ГИБДД, водитель «Тойоты» проехал на запрещающий сигнал светофора. Мужчина перевозил пчёл. Его в срочном порядке доставили в ближайшую больницу, однако в стенах медучреждения он скончался.

Задержки транспорта нет, а схода состава не допущено. Вскоре поезд отправился по маршруту дальше.

Данный переезд оборудован светофором и звуком сигналом без шлагбаума.