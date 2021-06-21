В Башкирии раскритиковали высказывание Сергея Миронова о вакцинации

Спикер парламента республики Константин Толкачев высказался по поводу скандального заявления лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он посчитал его слова деструктивным предвыборным популизмом и попыткой радикальным образом поднять угасающий рейтинг партии.
Напомним, лидер партии «Справедливая Россия» негативно отозвался о принятых в республике мерах профилактики распространения коронавируса. Также он назвал часть жителей Башкортостана «изгоями», аргументировав, что вакцины не хватит на всех. Председатель Госсобрания также отметил, что в Уфу для участия во Всемирной Фольклориаде съедутся представители 50 стран. И республика несет ответственность и перед своими жителями, и перед теми государствами, которые делегируют своих граждан для участия в фестивале.
Также скандальное мнение Сергея Миронова прокомментировал руководитель Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Эрнст Мулдашев. Он подчеркнул, что для борьбы с пандемией вакцинация необходима.