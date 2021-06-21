В Башкирии раскритиковали высказывание Сергея Миронова о вакцинации

Спикер парламента республики Константин Толкачев высказался по поводу скандального заявления лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он посчитал его слова деструктивным предвыборным популизмом и попыткой радикальным образом поднять угасающий рейтинг партии.

Напомним, лидер партии «Справедливая Россия» негативно отозвался о принятых в республике мерах профилактики распространения коронавируса. Также он назвал часть жителей Башкортостана «изгоями», аргументировав, что вакцины не хватит на всех. Председатель Госсобрания также отметил, что в Уфу для участия во Всемирной Фольклориаде съедутся представители 50 стран. И республика несет ответственность и перед своими жителями, и перед теми государствами, которые делегируют своих граждан для участия в фестивале.

Как юрист хочу напомнить своему уважаемому коллеге Миронову, что вся суть апартеида в Южно-Африканской республике во второй половине XX в. заключалась в дискриминации и сегрегации по национально-расовому признаку. Насколько вообще это коррелируется с дискуссией по эпидемическим ограничениям? Напомню, что гражданин Российской Федерации в любой момент может получить прививку от коронавирусной инфекции, без деления на цвет кожи и разрез его глаз, вся мощь отечественной науки и медицины придет ему на помощь!

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Также скандальное мнение Сергея Миронова прокомментировал руководитель Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Эрнст Мулдашев. Он подчеркнул, что для борьбы с пандемией вакцинация необходима.

Я отношусь к высказыванию Сергея Миронова совершенно отрицательно, потому что я врач. Любой врач понимает, какую опасность представляет собой эпидемия, тем более пандемия, которая охватила весь мир. Со всеми эпидемиями, со всеми пандемиями в истории человечества боролись только жесткими путями.

Эрнст Мулдашев, профессор, президент Всероссийского центра глазной и пластической хирургии
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