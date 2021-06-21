В Башкирии раскритиковали высказывание Сергея Миронова о вакцинации

Как юрист хочу напомнить своему уважаемому коллеге Миронову, что вся суть апартеида в Южно-Африканской республике во второй половине XX в. заключалась в дискриминации и сегрегации по национально-расовому признаку. Насколько вообще это коррелируется с дискуссией по эпидемическим ограничениям? Напомню, что гражданин Российской Федерации в любой момент может получить прививку от коронавирусной инфекции, без деления на цвет кожи и разрез его глаз, вся мощь отечественной науки и медицины придет ему на помощь!

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан