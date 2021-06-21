Радий Хабиров посетил Южно-Уральский Весовой завод

Чаша весов в сторону развития. Южно-Уральский Весовой завод, работающий в Белорецке, намерен втрое увеличить производство. Сегодня крупнейшее российское предприятие по выпуску тензометрических датчиков и систем автоматизированного весового учета посетил Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров дал старт производству с использованием нового волочильного оборудования на Белорецком металлургическом комбинате.

Южно-Уральский Весовой завод во всем мире известен под брендом «Уральский соболь». В Башкирии он работает с 2003 года, локальные производства есть также в Болгарии, Узбекистане, Германии и даже на Кубе. Но именно в Белорецке находится головное производство. Электронные промышленные весы, весовые индикаторы, эталонные гири, системы автоматизированного весового учёта – продукция востребована в десятках странах по всему миру. Точное и прочное оборудование за 18 лет завоевало авторитет на внутреннем и внешнем рынках.

Весы, произведенные в Белорецке, используют во многих сферах – от сельского хозяйства до железнодорожных перевозок и строительства. Спрос высокий, от того и планы увеличить объемы и выпуск электронных комплектующих в три раза. Для этого здесь построят новый лабораторно-производственный корпус. Белорецкие весы ждут в Европе и Латинской Америке.

Этого события сотрудники Белорецкого металлургического комбината, входящего в состав группы «Мечел», ждали пять лет. В 2016 году на предприятии стартовал инвестпроект стоимостью полтора миллиарда рублей. И сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в запуске нового волочильного оборудования, которое повысит эффективность сталепроволочно-канатного производства.

Канатка поступает в цех с окалиной на поверхности. И до модернизации производства эти частицы удаляли химическим способом, окуная будущую проволоку в чан с серной кислотой. С пуском нового оборудования теперь уже механический способ будет выполнять ту же функцию, но уже без ущерба для окружающей среды.

Радий Хабиров назвал важным моментом снижение нагрузки на экологию Белорецка. Первый этап комплексных мер по уменьшению сброса сточных вод предприятие реализовало ещё в 2018 году, инвестировав в модернизацию производства 185 миллионов рублей. В целом же на весь проект, поддержанный Фондом развития промышленности России, направят полтора миллиарда.