Борьба с коронавирусом и БСК: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В минувшие выходные темпы вакцинации в республике выросли на 28%. По всей видимости, это связано с предстоящими ограничениями, которые в основном коснуться непривитых граждан. На сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров еще раз рассказал о необходимости вакцинации в борьбе с коронавирусом, а также разъяснил, как будут работать учреждения, проводиться выпускные и не только.

Нынешняя ситуация во многом напоминает начало пандемии. Тогда было немало тех, кто вообще отрицал существование коронавируса. Теперь же не все верят в спасительную силу вакцины. Но власти не перестают говорить о ней, как о единственном возможном способе победить ковид. После объявленных ограничений темпы вакцинации выросли на 28%. И вот сегодня глава региона поставил очередную задачу – до 2 июля привитыми должны быть не менее 60% госслужащих.

Как они могут тогда людей убеждать? Точно также члены правительства, министры. Я этого не понимаю. Это значит, что у вас кадровая работа поставлена ненадлежащим образом. Значит, вы стали набирать людей, которые не понимают сути содержания госслужбы. Я очень не хотел бы объявлять обязательную вакцинацию, но если обязательства нас заставят, мы можем пойти на это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С завтрашнего дня попасть в музеи, библиотеки, концертные залы, кинотеатры можно будет, имея при себе сертификат о вакцинации, справку о противопоказаниях к прививке или результат ПЦР не позднее 3 дней. В целях удобства жителей число мобильных прививочных пунктов увеличили, а в ближайшие дни ожидаются очередные поставки препаратов. Власти ввели данные меры вынужденно, чтобы избежать более серьезных последствий, вплоть до закрытия целых предприятий.

В Москве около 80% случаев – новый штамм индийского коронавируса. Вы что, думаете он здесь не "ходит"? Он здесь давно уже "гуляет", мы границы не закрываем. Мы предпринимаем адекватные решения, чтобы потом не закрыть экономику республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Власти изначально предвидели тот негатив, который в обществе вызовет обновленный указ. Но не вводить ограничения при нынешних обстоятельствах было был равносильно бездействию, отметил глава республики.

С этого дня на оперативном совещании не реже одного раза в месяц с докладами будут выступать руководители крупнейших предприятий республики, создающих каркас экономики. Рассказывать будут не только о достижениях, но и проблемах, чтобы прямо здесь можно было выработать возможные решения. Начали с «Башкирской содовой компании».

Финансовые показатели БСК можно назвать рекордными за всю историю существования. Чистая прибыль только за первое полугодие составила почти 8 млрд рублей, что на 35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост отмечен и по ряду других пунктов, в том числе по объему средств на социальные программы.

До 2030 года на модернизацию планируют направить свыше 300 млрд. Эти деньги пойдут и на устранение так называемых белых морей, которые намерены осушить, а на их месте высадить парк. Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

На мой взгляд уже стали видны первые результаты передачи БСК республике. Все-таки здесь уже предотвращена оффшорная утечка. Есть большие перспективы по направлению получаемой прибыли на развитие предприятия. Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан