Борьба с коронавирусом и БСК: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В минувшие выходные темпы вакцинации в республике выросли на 28%. По всей видимости, это связано с предстоящими ограничениями, которые в основном коснуться непривитых граждан. На сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров еще раз рассказал о необходимости вакцинации в борьбе с коронавирусом, а также разъяснил, как будут работать учреждения, проводиться выпускные и не только.
Нынешняя ситуация во многом напоминает начало пандемии. Тогда было немало тех, кто вообще отрицал существование коронавируса. Теперь же не все верят в спасительную силу вакцины. Но власти не перестают говорить о ней, как о единственном возможном способе победить ковид. После объявленных ограничений темпы вакцинации выросли на 28%. И вот сегодня глава региона поставил очередную задачу – до 2 июля привитыми должны быть не менее 60% госслужащих.
С завтрашнего дня попасть в музеи, библиотеки, концертные залы, кинотеатры можно будет, имея при себе сертификат о вакцинации, справку о противопоказаниях к прививке или результат ПЦР не позднее 3 дней. В целях удобства жителей число мобильных прививочных пунктов увеличили, а в ближайшие дни ожидаются очередные поставки препаратов. Власти ввели данные меры вынужденно, чтобы избежать более серьезных последствий, вплоть до закрытия целых предприятий.
Власти изначально предвидели тот негатив, который в обществе вызовет обновленный указ. Но не вводить ограничения при нынешних обстоятельствах было был равносильно бездействию, отметил глава республики.
С этого дня на оперативном совещании не реже одного раза в месяц с докладами будут выступать руководители крупнейших предприятий республики, создающих каркас экономики. Рассказывать будут не только о достижениях, но и проблемах, чтобы прямо здесь можно было выработать возможные решения. Начали с «Башкирской содовой компании».
Финансовые показатели БСК можно назвать рекордными за всю историю существования. Чистая прибыль только за первое полугодие составила почти 8 млрд рублей, что на 35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост отмечен и по ряду других пунктов, в том числе по объему средств на социальные программы.
На совещании также обсудили ход наполнения Единого государственного реестра недвижимости. Сейчас в каждом муниципалитете выявляют бесхозные помещения, а также правообладателей ранее учтённых объектов. Это позволит пополнить бюджет по имущественным налогам и сборам. Кроме того, затронули тему выпускных. Их отменять не будут. Руководители школ должны сами определить, в каком формате проводить праздники.