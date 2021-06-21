В Башкирии усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будут ужесточаться меры в общественном транспорт. Водитель не должен допускать пассажира в салон без маски.

Динар Сафиуллин, заведующий сектором по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан