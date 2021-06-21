В Башкирии усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Сегодня в Уфе специалисты Минтранса республики совместно с сотрудниками регионального Росприроднадзора и полицейскими провели рейд. Поверялось соблюдение  перевозчиками и пассажирами выполнения требований Указа Главы Башкирии о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Проверку на остановке «Округ Галле» прошли несколько десятков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. О необходимости ношения масок напомнили не только пассажирам, но и кондукторам, а также водителям.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будут ужесточаться меры в общественном транспорт. Водитель не должен допускать пассажира в салон без маски.

Динар Сафиуллин, заведующий сектором по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Напомним, обязательный масочный режим действует при проезде во всех видах общественного транспорта с 18 марта 2020 года. Нарушителям, будь то водитель или пассажир, грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, в случае повторного нарушения –  от 3 до 5 тысяч. Профилактические рейдовые мероприятия в ближайшее время  будут продолжены.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти