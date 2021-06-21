В Башкирии появились два новых ведомства

Спорт и молодежная политика больше не вместе. Теперь два этих направления будут развиваться по отдельности. С сегодняшнего дня Министерство разделилось на два разных ведомства. Своевременное ли это решение и насколько необходимое?

Заключительные домашние тренировки участников Игр в Токио. Скоро Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину предстоят еще два сбора. В Новогорске и в Хабаровске, чтобы спортсменам было легче привыкнуть к часовому поясу в Японии. И пока рапиристов заботит вопрос акклиматизации и отрицательных тестов на ковид, их тренеры обсуждают историческое событие в рамках региона. А именно разделение Министерства молодежной политики и спорта на два отдельных ведомства.

Спорт более профессиональное направление, которое требует другие усилий. Молодежная политика – это другое русло, другой рукав. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию

12 лет молодежная политика и спорт развивались в рамках ведения одного министерства. Было непросто, но региону удавалось удерживать лидирующие позиции в обеих отраслях. По количеству спортобъектов республика занимает второе место, уступая только Москве. С 2011 года удалось увеличить материальные выплаты чемпионам и призерам мировых первенств. В Башкортостане запустили ряд программ, например, «Сельский тренер». Два года подряд регион был в тройке лучших в стране в молодежной политике. Но именно успехи показали, что два направления переросли себя и перспектив у каждого отдела будет больше, если они будут развиваться независимо друг от друга.

Исторически сложилось таким образом в нашей республике , что мы усиливали друг друга. А сейчас объем такой большой, что говорит о том, что должен быть отдельный орган государственной власти. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Владимир Самородов работает в спортивной сфере всю жизнь. Он возглавлял министерство, когда два этих ведомства развивались порознь. Не обходилось и без совместных проектов, дружба отделов ограничивалась общими договорами и финансированием.

Многие соревнования мы проводили совместно, судейский и тренерский штаб, «Лыжня России», «Серебряный мяч» были на спортивной сфере, а эти финансово поддерживали. Владимир Самородов, министр по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан (1991-2009 гг.)