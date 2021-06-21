В Башкирии появились два новых ведомства

Спорт и молодежная политика больше не вместе. Теперь два этих направления будут развиваться по отдельности.  С сегодняшнего дня Министерство разделилось на два разных ведомства. Своевременное ли это решение и насколько необходимое?

Заключительные домашние тренировки участников Игр в Токио. Скоро Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину предстоят еще два сбора. В Новогорске и в Хабаровске, чтобы спортсменам было легче привыкнуть к часовому поясу в Японии. И пока рапиристов заботит вопрос акклиматизации и отрицательных тестов на ковид, их тренеры обсуждают историческое событие в рамках региона. А именно разделение Министерства молодежной политики и спорта на два отдельных ведомства.

Спорт более профессиональное направление, которое требует другие усилий. Молодежная политика – это другое русло, другой рукав.

Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию

12 лет молодежная политика и спорт развивались в рамках ведения одного министерства. Было непросто, но региону удавалось удерживать лидирующие позиции в обеих отраслях. По количеству спортобъектов республика занимает второе место, уступая  только Москве. С 2011 года удалось увеличить материальные выплаты чемпионам и призерам мировых первенств. В Башкортостане запустили ряд программ, например,  «Сельский тренер».  Два года подряд регион был в тройке лучших в стране в молодежной политике.  Но именно успехи показали, что два направления переросли себя и перспектив у каждого отдела будет больше, если они будут развиваться независимо друг от друга.

Исторически сложилось таким образом в нашей республике , что мы усиливали друг друга. А сейчас объем такой большой, что говорит о том, что должен быть отдельный орган государственной власти.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Владимир Самородов  работает в спортивной сфере всю жизнь. Он возглавлял министерство, когда два этих ведомства развивались порознь. Не обходилось и без совместных проектов, дружба отделов ограничивалась общими договорами и финансированием. 

Многие соревнования мы проводили совместно, судейский и тренерский штаб, «Лыжня России», «Серебряный мяч» были на спортивной сфере, а эти финансово поддерживали.

Владимир Самородов, министр по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан (1991-2009 гг.)
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Сейчас важно утвердить штатную структуру. Сегодня указом Главы Башкортостана Радия Хабирова министром спорта республики назначен Руслан Хабибов. Исполняющим обязанности председателя Государственного комитета региона по молодёжной политике стала Яна Гайдук. Среди задач –  развитие спортивного резерва и материально-технической базы и, конечно, членство башкирских атлетов в национальных сборных.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии