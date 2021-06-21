В Уфе изготовят около 2000 матрёшек в башкирском костюме

Около двух тысяч матрешек в башкирском костюме изготовят в Уфе к Всемирной Фольклориаде. Производство идет на предприятии Башкирские художественные промыслы «Агидель». Каждое изделие расписано вручную.

Большая часть оформлена в самом узнаваемом образе – наряде демских башкир. Также изготавливаются матрёшки – герои эпосов, батыры. Демский комплекс можно узнать по богато украшенному монетками, позументами, галунами женскому елян – так называется башкирская национальная верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами. На головном уборе бисером вышивается символ Уральских гор – ряд треугольников или ромбов. Идея создания матрёшек в национальных башкирских костюмах возникла неслучайно. Это один из самых узнаваемых символов России.

Данная карта показывает нам расположение основных башкирских родов. На территории Башкортостана и в соседних территориях. Для того, чтобы показать богатство народного национального костюма башкирского народа.

Салават Ганеев, художник-дизайнер

Здесь мы показали башкирский красивый костюм. Так как это в Башкирии очень красивое. Хороший сувенир для любого приезжего.

Татьяна Матюшина, начальник художественного цеха ГУП «Агидель»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна