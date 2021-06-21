В Уфе изготовят около 2000 матрёшек в башкирском костюме

Большая часть оформлена в самом узнаваемом образе – наряде демских башкир. Также изготавливаются матрёшки – герои эпосов, батыры. Демский комплекс можно узнать по богато украшенному монетками, позументами, галунами женскому елян – так называется башкирская национальная верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами. На головном уборе бисером вышивается символ Уральских гор – ряд треугольников или ромбов. Идея создания матрёшек в национальных башкирских костюмах возникла неслучайно. Это один из самых узнаваемых символов России.