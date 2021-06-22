В Башкирии руководство компании «кинуло» рабочих на 2,4 млн рублей

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности, которые, по указанию руководства, в нарушение установленной законом очередности, были направлены на расчеты с контрагентами, погашение займов, а также на иные нужды в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации.

пресс-служба СУ СКР по РБ