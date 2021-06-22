В Башкирии руководство компании «кинуло» рабочих на 2,4 млн рублей
Сотрудники одного из предприятий Сибая остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Рабочим не платили зарплату с мая 2017 по март 2018 года. Без своих кровно заработанных остались 32 человека. Сумма задолженности составила более 2,4 млн рублей.
При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности, которые, по указанию руководства, в нарушение установленной законом очередности, были направлены на расчеты с контрагентами, погашение займов, а также на иные нужды в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации.
пресс-служба СУ СКР по РБ
В отношении руководства возбуждено уголовное дело. На данный момент часть задолженности на сумму более 1,6 млн рублей погашена.
Следователями изучаются документы бухгалтерской и кадровой отчетности компании, допрашиваются ее руководство и работники, планируется проведение финансово-экономической судебной экспертизы с целью установления куда и на какие конкретно цели были направлены активы организации. Принимаются меры к скорейшему погашению оставшейся задолженности и выплаты всех положенных компенсаций.