В Уфе осудили лже-риелтора, которая «кинула» людей на 12 млн рублей

Кроме того, она похитила у 5 потерпевших почти 1,7 млн рублей под видом содействия в приобретении автомобилей и под предлогом займа. Также она обвиняется в хищении денег и имущества на общую сумму более 35 тысяч рублей у мужчин, с которыми знакомилась в Интернете. Будучи ранее судимой за мошенничество, подсудимая уклонялась от соблюдения ограничений, установленных судом.

пресс-служба прокуратуры Башкирии