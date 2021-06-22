В Уфе осудили лже-риелтора, которая «кинула» людей на 12 млн рублей

В Уфе суд вынес приговор 32-летней лже-риелтору. От её действий пострадали 12 человек, а сумма ущерба составила свыше 12 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Фото №1 - В Уфе осудили лже-риелтора, которая «кинула» людей на 12 млн рублей

На протяжении двух лет обвиняемая представлялась риелтором и предлагала свои услуги по приобретению находящейся в залоге у банка арестованной недвижимости по низкой цене. В реальности такими полномочиями она не обладала, а клиентам показывала недвижимость, принадлежавшую третьим лицам.

Кроме того, она похитила у 5 потерпевших почти 1,7 млн рублей под видом содействия в приобретении автомобилей и под предлогом займа. Также она обвиняется в хищении денег и имущества на общую сумму более 35 тысяч рублей у мужчин, с которыми знакомилась в Интернете. Будучи ранее судимой за мошенничество, подсудимая уклонялась от соблюдения ограничений, установленных судом.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Свою вину женщина признала частично. Ее приговорили к 12 годам тюрьмы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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