В Башкирии заблудились две туристки

Накануне в Белорецком районе Башкирии пропали две туристки. На их поиски выдвинулись сотрудники спасательной службы.

Как рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС, инцидент произошел около хребта Ялангас. Тревожное сообщение о пропаже 35 и 38-летних женщин поступило поздним вечером.