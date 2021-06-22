В Башкирии заблудились две туристки

Накануне в Белорецком районе Башкирии пропали две туристки. На их поиски выдвинулись сотрудники спасательной службы.
Как рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС, инцидент произошел около хребта Ялангас. Тревожное сообщение о пропаже 35 и 38-летних женщин поступило поздним вечером.
К счастью, все обошлось - туристки были найдены целыми и невредимыми. В ведомстве напомнили о необходимости регистрации туристами своего маршрута. Это необходимо для оказания своевременной помощи и обеспечения безопасности.