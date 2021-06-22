В Госавтоинспекции Уфы сообщили о старте спецоперации «Должник»

На территории столицы Башкирии стартовала профилактическая спецоперация "Должник". Ее главной целью является напоминание нарушителям ПДД о необходимости оплачивать штрафы в срок.

Отметим, что за неуплату штрафов в течение 60 дней нарушителям ПДД грозят обязательные работы до 50 часов, либо оплата штрафа в двойном размере, либо арест сроком до 15 суток.