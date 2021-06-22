В Уфе в ДТП пострадали два парня

Вчера, 21 июня, в столице Башкирии произошла серьезная авария - столкнулись автомобили Nissan Almera и Suzuki Escudo. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

ДТП произошло напротив жилого дома №12 по улице Правды. Виновником произошедшего оказался 34-летний водитель "Альмеры" - он врезался в автомобиль Suzuki Escudo», стоявший в ожидании зеленого сигнала светофора.

19-летний водитель "Сузуки" и его 19-летний пассажир получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.