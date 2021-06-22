Под Уфой вспыхнул автосервис: пожар тушили по повышенному рангу

Страшный пожар произошёл этой ночью в посёлке Зубово Уфимского района. На улице Электрозаводской огнём охватило салон автосервиса.

Прибывшие пожарные установили, что горят покрышки. Общую площадь возгорания оценили в 50 кв/м. Был объявлен повышенный ранг пожара: при тушении возгорания произошёл хлопок с последующим обрушением.

Пожарным понадобилось больше часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Было эвакуировано 2 грузовых автомобиля, 3 легковых, 4 пропановых баллона и 10 кислородных. В пожаре никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.