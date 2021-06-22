В Уфе из-за коронавируса отменили большой праздник для выпускников

В конце июня пройдёт череда выпускных в школах Башкирии. Для всех выпускников был организован праздник «Большой выпускной», который должен был пройти 26 июня в парке Кашкадан.

Однако пресс-служба Октябрьского района Уфы сообщила, что грандиозный праздник отменяется. Причина этому – напряжённая эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.