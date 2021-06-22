В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 25 человек

В Башкирии 22 июня поздно ночью произошёл серьёзный пожар. Инцидент зафиксирован в многоэтажном доме по улице Советской в деревне Миловка.

Пока экстренные службы добирались до места происшествия, 25 жильцов многоэтажки самостоятельно эвакуировались из зоны воздействия опасных факторов. Среди них пятеро были детьми.

Оказалось, огнём охватило имущество в общем коридоре. В инциденте пострадал 29-летний молодой человек, который был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Скорее всего, причина пожара – неосторожное обращение с огнём.