В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 25 человек

В Башкирии 22 июня поздно ночью произошёл серьёзный пожар. Инцидент зафиксирован в многоэтажном доме по улице Советской в деревне Миловка.

Фото №1 - В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 25 человек

Пока экстренные службы добирались до места происшествия, 25 жильцов многоэтажки самостоятельно эвакуировались из зоны воздействия опасных факторов. Среди них пятеро были детьми.

Оказалось, огнём охватило имущество в общем коридоре. В инциденте пострадал 29-летний молодой человек, который был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Скорее всего, причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Фото: МЧС по РБ. 

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