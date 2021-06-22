Разоблачение четырёх главных мифов о вакцинации от коронавируса

В Башкирии, как и по всей России, продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. В республике, например, стартовала массовая вакцинация населения, которая способна предотвратить возникновение третьей волны коронавируса.
Однако в социальных сетях активно распространяются «фейки» о вакцинации от коронавируса. Движение, так называемых, антипрививочников набирает оборот и путает людей необоснованными и выдуманными мифами.
Информационное агентство «Башинформ» попросило ведущих врачей и специалистов развеять самые нелепые и популярные мифы о вакцинации.
МИФ №1
«Знакомый знакомого сделал прививку и заболел. Так что ваши вакцины — пустышки»
– Вакцина на сто процентов защищает от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Если привившийся заболел, что бывает очень редко, болезнь протекает в легкой форме, по статистике никто не переводился в отделение реанимации. Установлено, что эффективность вакцины более 90%, и она защищает практически от всех циркулирующих штаммов коронавируса – говорит доктор медицинских наук, член-корр. РАН, профессор, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.
– Вакцина «Спутник V» одна из лучших в мире, ее закупают более 30 стран. Для россиян она делается абсолютно бесплатно и имеет минимальное количество поствакцинальных реакций. В Республике на сегодня привились более 400 тысяч жителей у которых только у пяти процентов вакцинированных зарегистрированы повышение температуры до 38 градусов, головная боль, слабость, что является нормальной реакцией на вакцину. Исследования показали формирование высокого поствакцинального иммунитета.
МИФ №2
«Вакцины от COVID-19 встроятся в мой ДНК и изменят его код»
– Такое невозможно. Вакцины не влияют на ДНК и никак не взаимодействуют с ними. Они работают по-другому – «знакомят» иммунные клетки с фрагментами генетического материала коронавируса. Клетки их запоминают и начинают вырабатывать антитела, защищающие от вируса. ДНК тут совершенно ни при чем, – говорит Эльза Хуснутдинова, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик Академии наук РБ, врио директора Института биохимии и генетики.
МИФ №3
«Я сейчас сделаю вакцину и потом не смогу родить здорового ребенка!»
– Никакой связи между вакцинацией, способностью зачать, формированием плода, течением беременности и рождением здорового ребенка, так называемой фертильностью, нет. Ученые специально изучали – все мыши, привитые «Спутником V», дали совершенно здоровое потомство. Если вы сейчас пытаетесь забеременеть и сделали вакцину – не бойтесь, все нормально. Не бойтесь вакцины! Защитите своего будущего ребёнка от возможности заражения после родов, если вдруг будут риски заболеть в первые месяцы после родов, – говорит заместитель главного врача уфимского инфекционного госпиталя Айгуль Галиева.
МИФ №4
«Я уже болел и выжил. Мне не нужно прививаться»
– Иммунитет у переболевших слабее по сравнению с вакцинацией. Вакцинация у переболевших стала более острой проблемой в силу появления новых штаммов коронавирусной инфекции, когда иммунитет после болезни может оказаться недостаточным от повторного заражения. Все хотят вернуться к обычной – допандемической жизни, без ограничений, стране с работающей экономикой, без страха заразиться этой инфекцией ходить на работу, учебу , да и куда каждый хочет. К этому мы придём только соблюдая противоэпидемические меры и самое главное – добившись коллективного иммунитета, если 60% и более населения пройдут вакцинацию, – говорит профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН, академик Академии наук Башкортостана, академик Петровской академии наук Виль Тимербулатов.