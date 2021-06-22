Разоблачение четырёх главных мифов о вакцинации от коронавируса

– Иммунитет у переболевших слабее по сравнению с вакцинацией. Вакцинация у переболевших стала более острой проблемой в силу появления новых штаммов коронавирусной инфекции, когда иммунитет после болезни может оказаться недостаточным от повторного заражения. Все хотят вернуться к обычной – допандемической жизни, без ограничений, стране с работающей экономикой, без страха заразиться этой инфекцией ходить на работу, учебу , да и куда каждый хочет. К этому мы придём только соблюдая противоэпидемические меры и самое главное – добившись коллективного иммунитета, если 60% и более населения пройдут вакцинацию, – говорит профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН, академик Академии наук Башкортостана, академик Петровской академии наук Виль Тимербулатов.