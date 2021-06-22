В Уфе сделали огненную инсталляцию портрета генерала Шаймуратова

Огненные картины войны. Одноименная всероссийская акция прошла накануне поздним вечером в Уфе. Она была посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Акция охватила города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также другие населённые пункты в нашей стране и за рубежом. На Советской площади активисты «Молодой гвардии Единой России», волонтеры Победы и неравнодушные жители зажгли 1418 свечей – именно столько дней шла Великая Отечественная война. С высоты птичьего полета было видно, что свечи образовали портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, героя России Минигали Шаймуратова. В акции вместе с горожанами принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что многие жители республики отдали свои жизни в годы войны, чтобы их потомки жили в свободной стране. Забывать об этом никто не должен.
22 июня – одна из самых страшных и трагичных страниц истории нашей Родины, сказал Радий Хабиров, обращаясь к участникам акции. – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, тех, кто умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. И мы должны о них помнить. Помнить о тружениках тыла, ковавших Победу на заводах и в колхозах.
Участники акции почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы. После церемонии Радий Хабиров, общаясь с жителями, отметил, что Советская площадь станет главной мемориальной площадью республики. Там установят памятник генералу Минигали Шаймуратову с колоннадой. Оттуда призывники будут отправляться на службу в Вооруженные Силы. Там же будут принимать присягу наши кадеты и курсанты. Напомним, в ходе недавнего визита в Уфу руководитель генсовета партии Турчак ознакомился с ходом реконструкции площади и заявил о том, что «Единая Россия» поддержит проект строительства объекта и памятника генералу Шаймуратову.