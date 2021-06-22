В Уфе сделали огненную инсталляцию портрета генерала Шаймуратова

Огненные картины войны. Одноименная всероссийская акция прошла накануне поздним вечером в Уфе. Она была посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Акция охватила города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также другие населённые пункты в нашей стране и за рубежом. На Советской площади активисты «Молодой гвардии Единой России», волонтеры Победы и неравнодушные жители зажгли 1418 свечей – именно столько дней шла Великая Отечественная война. С высоты птичьего полета было видно, что свечи образовали портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, героя России Минигали Шаймуратова. В акции вместе с горожанами принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что многие жители республики отдали свои жизни в годы войны, чтобы их потомки жили в свободной стране. Забывать об этом никто не должен.

Это наша история, великая история. И именно тогда, когда нам приходится отбиваться от попыток отобрать нашу историю, великую победы. Посмотрите, какие нападки идут на нашего президента, который защищает эту победы. Это чудовищная ложь. Из Башкортостана на фронт ушло 700 тысяч человек. Это как вся Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

22 июня – одна из самых страшных и трагичных страниц истории нашей Родины, сказал Радий Хабиров, обращаясь к участникам акции. – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, тех, кто умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. И мы должны о них помнить. Помнить о тружениках тыла, ковавших Победу на заводах и в колхозах.

Фото №1 - В Уфе сделали огненную инсталляцию портрета генерала Шаймуратова

Участники акции почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы. После церемонии Радий Хабиров, общаясь с жителями, отметил, что Советская площадь станет главной мемориальной площадью республики. Там установят памятник генералу Минигали Шаймуратову с колоннадой. Оттуда призывники будут отправляться на службу в Вооруженные Силы. Там же будут принимать присягу наши кадеты и курсанты. Напомним, в ходе недавнего визита в Уфу руководитель генсовета партии Турчак ознакомился с ходом реконструкции площади и заявил о том, что «Единая Россия» поддержит проект строительства объекта и памятника генералу Шаймуратову.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии