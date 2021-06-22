В Уфе сделали огненную инсталляцию портрета генерала Шаймуратова

22 июня – одна из самых страшных и трагичных страниц истории нашей Родины, сказал Радий Хабиров, обращаясь к участникам акции. – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, тех, кто умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. И мы должны о них помнить. Помнить о тружениках тыла, ковавших Победу на заводах и в колхозах.