В Уфе вновь зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили результаты исследования воздуха в Уфе.
18 июня в Черниковке и утром, и вечером было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе. В семь часов утра концентрация была завышена в 1,1 раза, в семь часов вечера – в 1,3 раз.
Уфимцы действительно с конца прошлой недели жалуются на едкий запах в воздухе. Многие также пожаловались на густой смог, который пришёл с горящего мусорного полигона.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.