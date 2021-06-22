В Уфе вновь зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили результаты исследования воздуха в Уфе.

Фото №1 - В Уфе вновь зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

18 июня в Черниковке и утром, и вечером было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе. В семь часов утра концентрация была завышена в 1,1 раза, в семь часов вечера – в 1,3 раз.

Уфимцы действительно с конца прошлой недели жалуются на едкий запах в воздухе. Многие также пожаловались на густой смог, который пришёл с горящего мусорного полигона.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии