В Уфе бесследно исчез 18-летний парень

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В Уфе пропал 18-летний Денис Ахмадеев. Подросток перестал выходить на связь с родными накануне, 21 июня. С тех пор его местоположение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 165 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза темно-карие. Был одет в футболку, джинсы и тёмные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса, просят позвонить по номерам: 8 937 365 23 46, 8 800 700 54 52, 112.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.