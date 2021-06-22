В Башкирии прошли матчи шестого тура чемпионата республики по футболу

Упрочил свое лидерство в турнирной таблице туймазинский «Спартак». Другой коллектив из этого города «Спартак – юниор» в Уфе встретился с командой из Булгаково. В первом тайме забивали только игроки «Жемчужины».
Автогол на счету капитана Дениса Шмелькова. Именно этот мяч стал сотым голом в республиканском турнире. После перерыва футболисты «Спартака-юниора» не оставили сопернику шансов на победу – 6:1.
Стопроцентный результат в матчах показывает действующий чемпион республики, туймазинский «Спартак». Ближайший преследователь, жуковский «Старт», имеет на пять очков меньше и одну игру в запасе. Учалинский «Горняк» с перевесом в один гол одолел команду из Стерлитамака – 2:1. Октябрьский «Девон» был сильнее ФК «Ишимбай» – 3:2. И не выявили победителя «Зенит - СТФК» из Стерлитамака и Альтаир из Алексеевки – 2:2.