В Башкирии прошли матчи шестого тура чемпионата республики по футболу

Упрочил свое лидерство в турнирной таблице туймазинский «Спартак». Другой коллектив из этого города «Спартак – юниор» в Уфе встретился с командой из Булгаково. В первом тайме забивали только игроки «Жемчужины».

Автогол на счету капитана Дениса Шмелькова. Именно этот мяч стал сотым голом в республиканском турнире. После перерыва футболисты «Спартака-юниора» не оставили сопернику шансов на победу – 6:1.

Начали неплохо, было несколько моментов. Потом досадная ошибка защитника, начали проигрывать – 0:1. Ребята не потерялись и взяли мяч под контроль. Александр Скоробогатов, тренер команды «Спартак-юниор» /Туймазы/