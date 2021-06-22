В Башкирии вакцинировать беременных могут начать уже со следующей недели

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии Азат Мухаметзянов сообщил, что уже со следующей недели может начаться вакцинация от коронавируса беременных.
Вакцина должна защитить от вируса не только маму, но и малыша в результате грудного вскармливания. Минздрав убедился в безопасности вакцины для беременных.
Напомним, в Башкирии стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. По словам специалистов, чтобы добиться коллективного иммунитета необходимо, чтобы 60% населения имели антитела к вирусу.