В Башкирии вакцинировать беременных могут начать уже со следующей недели

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии Азат Мухаметзянов сообщил, что уже со следующей недели может начаться вакцинация от коронавируса беременных.

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Вакцина должна защитить от вируса не только маму, но и малыша в результате грудного вскармливания. Минздрав убедился в безопасности вакцины для беременных.

В рамках клинических испытаний вакцины «Спутник V» был зарегистрирован 21 случай беременности участниц со сроком от трех до восьми месяцев. Разработчик, Центр Гамалеи, сообщал, что серьезных побочных эффектов у этих женщин не выявили.

Азат Мухаметзянов

Напомним, в Башкирии стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. По словам специалистов, чтобы добиться коллективного иммунитета необходимо, чтобы 60% населения имели антитела к вирусу.

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