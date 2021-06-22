В Башкирии вакцинировать беременных могут начать уже со следующей недели

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии Азат Мухаметзянов сообщил, что уже со следующей недели может начаться вакцинация от коронавируса беременных.

Вакцина должна защитить от вируса не только маму, но и малыша в результате грудного вскармливания. Минздрав убедился в безопасности вакцины для беременных.

В рамках клинических испытаний вакцины «Спутник V» был зарегистрирован 21 случай беременности участниц со сроком от трех до восьми месяцев. Разработчик, Центр Гамалеи, сообщал, что серьезных побочных эффектов у этих женщин не выявили. Азат Мухаметзянов