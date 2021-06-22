Житель Башкирии убил родную бабушку в день её рождения

Страшной трагедией закончилось семейное празднество в Абзелиловском районе. Местного жителя обвинили в убийстве родной бабушки.

Известно, что 19 июня 78-летняя пенсионерка пригласила семью на свой день рождения. Её дочь приехала на праздник с внуками, семья устроила застолье и долго выпивала. Вскоре пенсионерка высказала недовольство тем, что родные сильно напились. Это разозлило одного из её внуков, который схватил нож и ударил её.

Осознав, что бабушка мертва, семья начала придумывать способы избежать ответственности. Для начала они расправились с уликами – уничтожили одежду и вымыли пол, а после этого поспешили уехать в Магнитогорск.