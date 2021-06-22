Житель Башкирии, уходя от погони ДПС, попал в серьёзную аварию

Сегодня, 22 июня, утром в Сибае произошла серьёзная авария. На перекрёстке улиц Пионерской и Кирова столкнулся ВАЗ-21099 и маршрутка №5.

В момент аварии в салоне автобуса находился водитель, кондуктор и пять пассажиров. Из-за столкновения с легковушкой в автобусе упала кондуктор – она получила травмы и была госпитализирована. Пассажиры от врачебной помощи отказались.

По словам очевидцев, из покорёженной машины после столкновения вышли несколько нетрезвых пассажиров. Оказывается, «девяносто девятая» уходила от погони дорожно-патрульной службы.