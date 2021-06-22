В Башкирии вступили в силу некоторые ограничения из-за коронавируса

Отныне посещать массовые спортивные мероприятия в помещениях, учреждения культуры, ночные клубы можно будет только имея один из трех документов: сертификат о вакцинации, справка о противопоказаниях к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.