В Башкирии вступили в силу некоторые ограничения из-за коронавируса

В музеи и библиотеки со справкой. В Башкирии с 22 июня часть ограничений из-за новой коронавирусной инфекции вступили в силу. В частности, меры затрагивают учреждения культуры и спорта.
Отныне посещать массовые спортивные мероприятия в помещениях, учреждения культуры, ночные клубы можно будет только имея один из трех документов: сертификат о вакцинации, справка о противопоказаниях к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.
Кроме этого, в Башкирии ужесточают контроль за соблюдением масочного режима. С 29 июня требования распространяются на учреждения общепита, спорта, салоны красоты, студенческие общежития и междугородние пассажирские перевозки.