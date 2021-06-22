В аэропорту Уфы прошли учения по выявлению пассажиров с коронавирусом

В
Уфе приземлился самолет с инфекционным больным. В аэропорту прошли учения по
борьбе с опасной инфекцией. Сотрудники различных ведомств готовятся к
проведению Всемирной Фольклориады.
Вместо автобуса к трапу самолета подают карету
скорой помощи. На борту выявили пассажира с возможными симптомами коронавируса.
Его помещают в закрытые носилки – боксы, для опасных инфекционных больных.
Дезинфицируют. Предельная осторожность с первой секунды.
Проводятся
межведомственные учения по вопросам организации мероприятия по саниторно-охранной
территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации биологического
характера. Взаимодействие организовано с администрацией международного
аэропорта Уфа, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения республики
Башкортостан и Республиканского центра дезинфекции.Елена Шакирова, исполняющая обязанности начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
По легенде пассажиру рейса Москва – Уфа стало плохо
во время полета. Зараженный – гражданин Индии.
На
базе международного аэропорта «Уфа» сегодня прошли учения, в рамках подготовки
к Всемирной Фольклориаде. Наши специалисты приняли все необходимые меры и
оказали помощь. Врач установил диагноз пассажира, что он имеет инфекционную
болезнь с неизвестной этиологией.Гузель Суфиярова, пресс-секретарь международного аэропорта «Уфа»
Наземные службы встретили самолет в полной
готовности. В мероприятии участвовали медики, полицейские, а также сотрудники Роспотребнадзора.
Отработали практические мероприятия. Как показали учения – слаженно и без
сбоев.