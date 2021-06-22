В аэропорту Уфы прошли учения по выявлению пассажиров с коронавирусом

В Уфе приземлился самолет с инфекционным больным. В аэропорту прошли учения по борьбе с опасной инфекцией. Сотрудники различных ведомств готовятся к проведению Всемирной Фольклориады.

Вместо автобуса к трапу самолета подают карету скорой помощи. На борту выявили пассажира с возможными симптомами коронавируса. Его помещают в закрытые носилки – боксы, для опасных инфекционных больных. Дезинфицируют. Предельная осторожность с первой секунды.

Проводятся межведомственные учения по вопросам организации мероприятия по саниторно-охранной территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации биологического характера. Взаимодействие организовано с администрацией международного аэропорта Уфа, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения республики Башкортостан и Республиканского центра дезинфекции. Елена Шакирова, исполняющая обязанности начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

По легенде пассажиру рейса Москва – Уфа стало плохо во время полета. Зараженный – гражданин Индии.

На базе международного аэропорта «Уфа» сегодня прошли учения, в рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде. Наши специалисты приняли все необходимые меры и оказали помощь. Врач установил диагноз пассажира, что он имеет инфекционную болезнь с неизвестной этиологией. Гузель Суфиярова, пресс-секретарь международного аэропорта «Уфа»