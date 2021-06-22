В Бресте вспомнили последний мирный день 1941 года

Первый удар фашистской Германии 80 лет назад приняла на себя Брестская крепость. Ее защитники почти месяц держали оборону. В память о подвиге советских солдат, офицеров и местных жителей для гостей мемориального комплекса устроили историческую реконструкцию и помогли им отправиться в прошлое. В этом году за маневрами наблюдал и корреспондент БСТ.