В Бресте вспомнили последний мирный день 1941 года

Первый удар фашистской Германии 80 лет назад приняла на себя Брестская крепость. Ее защитники почти месяц держали оборону. В память о подвиге советских солдат, офицеров и местных жителей для гостей мемориального комплекса устроили историческую реконструкцию и помогли им отправиться в прошлое. В этом году за маневрами наблюдал и корреспондент БСТ.
Памятные мероприятия начались еще пару дней назад. Накануне прошло шествие тех, кто принял участие в реконструкции. По центральной улице Бреста сто человек промаршировали в форме красной армии. С трех утра начался памятный митинг, на котором в том числе присутствовали официальные лица, а также представители других государства. Ожидается, что вечером приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Стоит отметить, что участие в первом бою Великой Отечественной войны приняли 200 жителей Башкирии. Многие отдали жизнь за Родину. Год назад из жизни ушел последний защитник Брестской крепости из Башкирии Ришат Исмагилов.