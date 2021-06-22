В Уфе появилась мемориальная доска композитору Абрару Габдрахманову

На стене дома в Уфе, в котором жил башкирский композитор Абрар Габдрахманов, появилась памятная мемориальная доска. Народному артисту Башкортостана в прошлом году исполнилось бы 85 лет.

Однако тогда праздничные мероприятия перенесли. В доме №52 по улице Пушкина Габдрахманов прожил до самой смерти, до 2013 года. Он – автор многочисленных песен, хоровых, вокальных и инструментальных сочинений. Собравшиеся исполнили прямо во дворе его знаменитые композиции. Внучки тоже выбрали музыкальную стезю, на мероприятии присутствовали вдова композитора и его дочь.