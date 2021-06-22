В России разработали программу медицинской реабилитации

Владимир Путин поручил правительству России разработать и запустить социальную программу медицинской реабилитации. На проект будет выделено не менее 100 млрд рублей. Об этом президент России сообщил на съезде партии «Единая Россия» 19 июня.

Фото №1 - В России разработали программу медицинской реабилитации

Согласен с позицией «Единой России» и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей.

Владимир Путин 

Путин подчеркнул, что 60 млрд рублей, то есть основной объем средств, «нужно предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом». Владимир Путин также заявил, что Кабмин, Минздрав, регионы и «Единая Россия» должны работать «в штабном режиме» по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В текущем году запущена региональная программа модернизации первичного здравоохранения. В общей сложности выделим на эти цели, как и говорили раньше, 550 млрд рублей. Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом, штабном режиме. Я прошу подключиться и «Единую Россию». Особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы.

Владимир Путин 

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде «Единой России» также заявил о преимуществах прививки от COVID-19. По его словам, последствия коронавируса все еще исследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.

Фото: ТАСС. 

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