В России разработали программу медицинской реабилитации

Владимир Путин поручил правительству России разработать и запустить социальную программу медицинской реабилитации. На проект будет выделено не менее 100 млрд рублей. Об этом президент России сообщил на съезде партии «Единая Россия» 19 июня.
Путин подчеркнул, что 60 млрд рублей, то есть основной объем средств, «нужно предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом». Владимир Путин также заявил, что Кабмин, Минздрав, регионы и «Единая Россия» должны работать «в штабном режиме» по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде «Единой России» также заявил о преимуществах прививки от COVID-19. По его словам, последствия коронавируса все еще исследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.
Фото: ТАСС.