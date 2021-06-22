В России разработали программу медицинской реабилитации

В текущем году запущена региональная программа модернизации первичного здравоохранения. В общей сложности выделим на эти цели, как и говорили раньше, 550 млрд рублей. Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом, штабном режиме. Я прошу подключиться и «Единую Россию». Особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы.

Владимир Путин