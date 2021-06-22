В Башкирии скончались ещё два пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
Так, в Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано ещё 115 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 40 306. При этом за сутки с выздоровлением выписали 117 пациентов, за всё время – 38 086. Скончались ещё двое (за всё время – 568).
В России за сутки коронавирус выявили у 16 715 человек (5 350 919), выздоровели – 11 117 (4 889 450), скончались – 546 (130 347), одновременно болеют – 331 122.