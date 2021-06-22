В Башкирии скончались ещё два пациента с коронавирусом

Так, в Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано ещё 115 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 40 306. При этом за сутки с выздоровлением выписали 117 пациентов, за всё время – 38 086. Скончались ещё двое (за всё время – 568).