Минздрав Башкирии разрешил вакцинацию беременных женщин

На оперативном брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, возможна ли вакцинация беременных женщин.

В последнюю неделю вопрос вакцинации беременных женщин вызывал жаркие споры. Казалось бы, с одной стороны любое воздействие на женщину в положении обычно ограничено, с другой - данные о том, что коронавирус не передается ребенку в утробе матери.

Максим Забелин приоткрыл завесу тайны. По его словам, уже буквально в самое ближайшее время такая процедура станет возможной. Помимо этого он объяснил, почему ранее врачи утверждали, что вакцинироваться нельзя, а теперь - можно.

Дело в том, что специалисты ждали официального окончания исследования воздействия вакцины на организм беременных женщин. Теперь, после того, как эта работа показала положительный результат, можно говорить об отсутствии противопоказаний для вакцинации.

Данное противопоказание уже снято, совсем недавно закончились исследования. Сейчас идет оформление документов и внесение изменений в официальные рекомендации. Что касается планирования беременности, с учетом последних данных срок вакцинации не связан с планированием беременности. Можно спокойно ее планировать, не делая оглядку на вакцинацию. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии