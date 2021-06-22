В Башкирии ограничат движение на трассе М-7

ФКУ Упрдор «Приуралье» просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и руководствоваться информацией об ограничении при планировании своего маршрута по федеральным трассам. Объезд возможен только для автомобилей массой не более 3,5 тонны по маршруту, указанному на карте.