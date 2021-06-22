В Башкирии ограничат движение на трассе М-7

В Башкирии на два дня ограничат движение на участке трассы М-7. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».
23 и 24 июня будет перекрыт участок на 1235 км трассы М-7 «Волга». Ограничение будет введено с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 13:30, с 16:00 до 16:30. Запрет на проезд коснётся всех видов транспорта.
Сообщается, что на данном участке будут монтировать балки пролетного строения путепровода.
ФКУ Упрдор «Приуралье» просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и руководствоваться информацией об ограничении при планировании своего маршрута по федеральным трассам. Объезд возможен только для автомобилей массой не более 3,5 тонны по маршруту, указанному на карте.