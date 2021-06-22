Вакцинация и подготовка к выборам: Радий Хабиров провел заседание СПЧ

За понедельник только количество вакцинировавшихся увеличилось в 6 раз. Есть математические вычисления. Если бы мы вакцинировали теми темпами, которые были до принятия мер, то в результате коллективного иммунитета мы бы достигли в 2024 году. Но к тому моменту много людей уже бы умерло. Мы сейчас существенно пододвигаемся к 2021 году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан