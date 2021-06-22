Вакцинация и подготовка к выборам: Радий Хабиров провел заседание СПЧ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел заседание Совета по правам человека и отметил, что от всех членов организации требуется разъяснительная работа с населением. Особенно это касается темы коронавируса и принимаемых в связи с пандемией ограничений.
Руководитель региона подчеркнул, что более чем в 10 субъектах страны из-за сложной эпидемиологической ситуации и резкого роста заболевших пришлось внедрить процедуру обязательной вакцинации. Чтобы этого не допустить в Башкортостане, нужно ускорить темпы приобретения коллективного иммунитета. Глава республики отметил, что в ближайшие дни придёт очередная партия вакцин, которую распределят среди медучреждений в городах и районах.
Члены Совета по правам человека отметили, что за отчётный период было выполнено порядка 50 поручений главы республики. В частности, они касались правовой помощи медицинским работникам, обеспечения жильем сирот, защиты интересов предпринимателей, поддержки инвалидов и решения вопросов населения в сфере ЖКХ. СПЧ также проводил мониторинг хода голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Радий Хабиров поблагодарил совет за профессиональный подход и попросил также помочь в обеспечении легитимности выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре текущего года.