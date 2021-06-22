Первый этап новых ограничений: в Башкирии ужесточили антиковидные меры

В республике с этого дня вступили в силу ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Уже сегодня вход во многие заведения официально возможен только при наличии справки о вакцинации. Речь о музеях, кинотеатрах, библиотеках и не только. Со следующей недели начнется второй этап, когда допуск будет ограничен, например, в фитнес-центры и бассейны.
Готовы к новым ограничениям оказались далеко не все. И это несмотря на то, что сообщения об указе главы раздавались едва ли не с каждого утюга. В кинотеатрах, даже несмотря на будний день, людей заметно меньше, говорят сотрудники. Порой сеансы приходилось устраивать для единственного зрителя. Руководство одной из кинотеатральных сетей в недоумении.
Вынужденный локдаун и в музеях. В самом крупном, национальном, съемочной группе так и не удалось дождаться появления одной из групп, записавшихся ранее. Ну а в музее Нестерова сотрудники были вынуждены отказать в приеме туристам из другого региона, которые приехали посмотреть галерею. У посетителей не было сертификата о вакцинации.
Закон суров, но только такими мерами можно будет убедить людей как можно скорее вакцинироваться, уверены чиновники. Прививка – единственное оружие против пандемии, говорят медики. Хотя, конечно, и сами заведения, попадающие под новый указ, тоже пострадают.
В республике постепенно растет число заболевших коронавирусом, только за последние сутки по данным Минздрава, 115 новых случаев. Все пациенты – невакцинированные, подчеркнули в ведомстве. Сегодня в регионе работают 179 пунктов вакцинации. Альтернативой справке о вакцинации может стать медицинский документ о противопоказаниях или результаты отрицательного анализа ПЦР, выданного не позднее 3 дней с момента сдачи.
Нынешние ограничения – лишь один из этапов. С 29 июня требования указа коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), салонов красоты, саун, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев, студенческих общежитий, а также междугородних перевозок. Ограничения специально вводят постепенно, чтобы у людей было время вакцинироваться. И чтобы запрет на входе не стал для посетителя неожиданным, власти просят не откладывать прививку в долгий ящик.