Первый этап новых ограничений: в Башкирии ужесточили антиковидные меры

В республике с этого дня вступили в силу ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Уже сегодня вход во многие заведения официально возможен только при наличии справки о вакцинации. Речь о музеях, кинотеатрах, библиотеках и не только. Со следующей недели начнется второй этап, когда допуск будет ограничен, например, в фитнес-центры и бассейны.

Готовы к новым ограничениям оказались далеко не все. И это несмотря на то, что сообщения об указе главы раздавались едва ли не с каждого утюга. В кинотеатрах, даже несмотря на будний день, людей заметно меньше, говорят сотрудники. Порой сеансы приходилось устраивать для единственного зрителя. Руководство одной из кинотеатральных сетей в недоумении.

Мы написали в Роспотребнадзор, потому что мы хотим получить регламент, какие справки мы должны требовать и как они должны выглядеть. Мы готовы вернуться к 30-50% посадки, но справки, я думаю, не будут так быстро готовы у большинства уфимцев. Ростислав Размахнин, исполнительный директор сети кинотеатров

Вынужденный локдаун и в музеях. В самом крупном, национальном, съемочной группе так и не удалось дождаться появления одной из групп, записавшихся ранее. Ну а в музее Нестерова сотрудники были вынуждены отказать в приеме туристам из другого региона, которые приехали посмотреть галерею. У посетителей не было сертификата о вакцинации.

Закон суров, но только такими мерами можно будет убедить людей как можно скорее вакцинироваться, уверены чиновники. Прививка – единственное оружие против пандемии, говорят медики. Хотя, конечно, и сами заведения, попадающие под новый указ, тоже пострадают.

В республике постепенно растет число заболевших коронавирусом, только за последние сутки по данным Минздрава, 115 новых случаев. Все пациенты – невакцинированные, подчеркнули в ведомстве. Сегодня в регионе работают 179 пунктов вакцинации. Альтернативой справке о вакцинации может стать медицинский документ о противопоказаниях или результаты отрицательного анализа ПЦР, выданного не позднее 3 дней с момента сдачи.