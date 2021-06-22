В Минздраве Башкирии рассказали, когда нужно повторно прививаться от коронавируса

В Минздраве уточнили, проводить ли вакцинацию при наличии антител. Речь идет в том числе о тех, кто уже переболел коронавирусом.

С момента выздоровления должно пройти не менее двух месяцев, прежде чем человеку необходимо привиться. Можно и меньше, но только в случае бессимптомного переноса заболевания и по предварительной консультации врача. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Забелин на специальном брифинге, посвященном теме COVID-19. По его словам, все вакцины одинаково эффективны для всех групп населения.

Полная защита наступает спустя 42 дня, а вот промежуток в 21 день между первым и вторым компонентом препарата лучше соблюдать точно, в противном случае уровень защиты может быть снижен. На брифинге также рассказали, когда нужно делать повторную вакцинацию.