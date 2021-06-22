В Уфе в День памяти и скорби почтили память павших воинов

В День памяти и скорби на Сергиевском кладбище в Уфе прошла церемония возложения цветов к могилам погибших в Великую Отечественную войну защитников Родины. В мероприятии приняли участие ветераны, воспитанники кадетских корпусов, члены поисковых отрядов, депутаты Госсобрания и городской администрации.
Акция прошла с соблюдением строгих санитарных правил. Дань памяти однополчанам отдали и непосредственные участники самой кровопролитной войны в истории. Одному из них, Динисламу Нуриахметову, пришлось встать в строй прямо со школьной скамьи, даже не успев получить среднее образование.
Мобилизация в ряды Красной армии началась с первых дней войны, заводы стали переводить на военные рельсы. В Уфе стали разворачивать госпитали. Уже 1 июля 1941 года башкирская столица была готова принять раненых с фронта. Всего в годы войны в Уфе работали 29 эвакогоспиталей. Сергиевское кладбище стало последним пристанищем для тех, кто умер от ран и болезней, полученных на полях сражений. В историческом центре Уфы покоится прах более 2000 солдат.